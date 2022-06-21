شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة يعلن الترشح لرئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للنقل الجوي، عن إنه سيتقدم اليوم الثلاثاء بالترشح لموقع رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

وقال شحاتة في تصريحات صحفية أنه قرر الترشح إيمانا منه بدور الاتحاد العام ونقاباته العامة في الدفاع عن حقوق العمال المشروعة، ومساندة للدولة في عملية التنمية والبناء، وذلك مكانة عمال مصر العربية والدولية والإفريقية.

ويبدأ اليوم الثلاثاء التقدم للترشح على مجالس إدارات اتحادات النقابات العمالية، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات العمالية التي بدأت يوم 8 مايو الماضي باللجان النقابية، والنقابات العامة التي يبلغ عددها 29 نقابة، لتجري الانتخابات على مجالس إدارات الاتحادات العمالية يوم 26 يونيه الجاري، وبعد إعلان النتيجة تبدأ دورة نقابية جديدة 2022-2026.