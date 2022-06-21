شكرا لقرائتكم خبر عن هل المتعافى من فيروس كورونا يحتاج لجرعة تنشيطية ؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المتعافين من فيروس كورونا يحتاجون لجرعة تنشيطية من اللقاح الخاص بكوفيد 19 لان المناعة المتحققة من اللقاح تحمى من الاعراض الشديدة للمرض وتواجه المتحورات وهذا لا يتحقق من خلال المناعة الناتجة عن الاصابة .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.