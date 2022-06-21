شكرا لقرائتكم خبر عن كلمة الرئيس السيسى أمام منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الأفريقية حالياً، لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولى لدعم الدول الأفريقية فى احتواء آثارها.

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس خلال كلمته في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.





أزمة الغذاء فى أفريقيا قد تُحدث تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا

منتدى أسوان منصة تثبت أنها محفل أفريقى فعال وجامع نناقش فيه مختلف التحديات

التوترات المتزايدة دوليا تنعكس آثارها على أفريقيا لا سيما الغذاء وأمن الطاقة

اتخاذ إجراءات مستدامة لضمان الأمن الغذائى بتوظيف التكنولوجيا فى مجال الزراعة

تكثيف جهودنا لزيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعيا للوصول إلى الاكتفاء الذاتى

إنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب هدفه خدمة شعوبنا بالقارة الأفريقية

أمامنا مسؤولية توفير الغذاء للقارة فى ظل تحديات متصلة بشح الماء وارتفاع الأسعار

مصر تسعى لبناء قدرات المؤسسات الأفريقية بالمناطق المتضررة خاصة منطقة الساحل

منتدى أسوان للسلام والتنمية يوفر فرصة مهمة للاستمرار فى إيصال صوت قارتنا

المنتدى فرصة لتسليط الضوء على تغير المناخ ومضاعفته لتحديات السلم والأمن

تعزيز دور المرأة فى السلم والأمن بأفريقيا والاستفادة من طاقات الشباب ورؤاهم

الطريق طويل لتحقيق آمال شعوبنا ويتطلب منّا التكاتف والمسؤولية والعمل دون كلل