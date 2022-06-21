شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. بدء الانقلاب الصيفى وفصل الصيف يستمر 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها بدأ منذ قليل الانقلاب الصيفى وفصل الصيف رسميا، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، ويستمر لمدة 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة.

الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فان بداية فصل الصيف، أو ما يسمى فلكيا بالانقلاب الصيفي يحدث هذا العام 2022م اليوم، الثلاثاء، 21 يونيو عند الساعة الحادية عشرة وأربعة عشرة دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 92 يوماً و17 ساعة و40 دقيقة.

وأوضح الدكتور محمد صميدة، رئيس معمل أبحاث الشمس بأن الشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الخريف الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر الفصل 93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر ، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الرئيس السيسى يطالب بتنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول أفريقيا

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الضوء بشكل خاص على أزمة الغذاء التي تشهدها القارة الأفريقية حالياً لما قد تحدثه من تداعيات خطيرة على سلامة واستقرار مجتمعاتنا، الأمر الذي يتطلب اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة والفعالة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي لدعم الدول الأفريقية في احتواء آثارها، وذلك من خلال تنويع مصادر الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مستدامة للحفاظ على الأمن الغذائي من خلال إتاحة التكنولوجيا المتطورة في مجال الزراعة للدول الأفريقية، فضلاً عن تكثيف جهودنا من أجل زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. وإن تركيز موضوع هذا العام بالاتحاد الأفريقي على "زيادة القدرة على الصمود في مجال الغذاء والأمن الغذائي" إنما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه دولنا لتحديات الأمن الغذائي، ويضعنا أمام مسئولية توفير الغذاء لسكان قارتنا الأفريقية في ظل تحديات متصلة بالشح المائي، وارتفاع الأسعار، وهو ما يتطلب منا إيجاد حلول سريعة لتجاوز تلك الأزمة العالمية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



الحكومة: التنسيق بين السياحة والطيران لتسيير رحلات منخفضة التكاليف الحكومة: التنسيق بين السياحة والطيران لتسيير رحلات منخفضة التكاليف

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبوموسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار موقف السياحة الوافدة إلى مصر في ظل الأحداث العالمية الجارية، لاسيما الأزمة الروسية- الأوكرانية، وعرض بيانا تفصيليا لأعداد السائحين الذين قاموا بزيارة المقاصد السياحية المتنوعة في مصر خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة، وجهود الترويج في الخارج للمقاصد السياحية، وإبراز حركة التنمية الشاملة التي يشهدها قطاعا السياحة والآثار في مصر.



التضامن: آخر موعد للتقديم على المنح الجامعية للطلاب ذوى الهمم 24 يونيو التضامن: آخر موعد للتقديم على المنح الجامعية للطلاب ذوى الهمم 24 يونيو

يستمر برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية فى دعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، ويستطيع أن الطالب أن يتقدم للبرنامج، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد نشرت عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لـ140 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، وأن آخر موعد للتقديم 24 يونيو 2022.

وتعمل عمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأشخاص من ذوي الهمم من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم لهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات، وتم إصدار 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة بالتنسيق بين الصحة والتضامن معظمها مرحلة أولى، كذلك عدم توقيع كشف طبي جديد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك لمن يستخدمون الكراسي المتحركة، وأصحاب متلازمة داون ومن يعانون من البتر المتعدد، وشـلل دماغي، قصار القامة أقل من 140 سم، والبتر الأحادي، الشلل النصفى.



التعليم العالى: الجامعات تنجح فى محو أمية 157 ألف مواطن خلال 3 أشهر التعليم العالى: الجامعات تنجح فى محو أمية 157 ألف مواطن خلال 3 أشهر

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات في مواجهة الأمية خلال ثلاثة أشهر (دورة أبريل 2022)، كواحدة من أهم ملامح المُشاركة المجتمعية للجامعات، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأشار التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية في محو أمية (157) ألف مواطن خلال دورة أبريل 2022، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفي إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحو أمية المواطنين في قرى الريف المصري.

وأفاد التقرير بنجاح الجامعات المصرية في تقديم نماذج مضيئة وتحقيق إنجازات ملحوظة في مواجهة مشكلة الأمية وذلك خلال دورة أبريل 2022، وشملت نجاح جامعة بني سويف في محو أمية (26110) مواطن، تليها جامعة الأزهر (25406)، ثم جامعة سوهاج (19593)، ثم جامعة الزقازيق (16174) ثم جامعة طنطا (8553)، تلتها جامعة المنصورة (8240)، ثم جامعة جنوب الوادي (7103)، ثم جامعة دمنهور (6546)، ثم جامعة المنيا (6351)، ثم جامعة المنوفية (6256)، جامعة كفر الشيخ (4189)، جامعة عين شمس (3809)، جامعة أسيوط (3119)، جامعة بنها (2446)، جامعة أسوان (2092)، جامعة دمياط (1942)، جامعة الفيوم (1632)، جامعة حلوان (1436)، جامعة الوادي الجديد (1307)، جامعة مدينة السادات (1268).

كما حققت بعض الجامعات الأخرى نتائج جيدة ومنها، جامعات (الإسكندرية، السويس، بورسعيد، مطروح، قناة السويس، العريش، الأقصر، القاهرة).



النقل: إنشاء أرصفة جديدة بميناء الإسكندرية لاستقبال السفن العملاقة.. صور النقل: إنشاء أرصفة جديدة بميناء الإسكندرية لاستقبال السفن العملاقة.. صور

أجرى وزير النقل يرافقه اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الاسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض لمتابعة تطور اعمال البنية الفوقية بالمحطة والاطلاع على اخر المستجدات.

وعرض استشارى المشروع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق و رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و كذلك الجدول الزمنى للأعمال و استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما قام استشاري المباني بعرض تفصيلي للموقف التنفيذي للمباني والمنشآت الخدمية و البوابات و الورش الفنية حيث تم التأكيد على التزام الشركات المنفذة للمشروع بإستكمال أعمال تنفيذ المباني الإدارية والخدمية تماشياً مع الجدول الزمنى للمشروع.

كما اطلع وزير النقل على مخطط الانتهاء من أعمال التكريك للممرات الملاحية و أرصفة المحطة والتي تقوم بها هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس.



قبول الذكور لأول مرة.. نقيب التمريض تكشف قواعد القبول بمعاهد الرعاية الصحية قبول الذكور لأول مرة.. نقيب التمريض تكشف قواعد القبول بمعاهد الرعاية الصحية

كشفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عن شروط وقواعد القبول بمعاهد الرعاية الصحية التابعة لمشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس، منوهة بوجود 7 معاهد، مع وضع خطة لضم باقى المعاهد.

وواصلت نقيب التمريض، في مداخلة للتليفزيون المصري: "الدراسة 5 سنوات، وأول سنة من 30 سنة فتح الباب لتقديم الذكور، متابعة: "سنة الحصول على الإعدادية يجب ان تكون 2022 ، وأن تكون شهادة التعليم الأساسى من نفس المحافظة، فضلا عن التوقيع على إقرار بعدم الزواج أثناء فترة الدراسة، والالتزام بشروط القبول والخضوع لبعض الكشوفات منها كشف الهيئة، والكشف الطبي.