شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال الفترة من 14 حتى 20 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامى للوزارة، العدد رقم 46 من إصدار "الزراعة فى كل مصر" الذى يوضح الجهود والأنشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 14 وحتى 20 يونيو الجارى.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات مكبرو على أسواق الحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و79 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر، كذلك تم الانتهاء من تحصين 1833 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، فضلا عن 10 آلاف و 652 رأس ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الضأن، كما تم عقد 20 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماع لمديرى الإدارات الزراعية والتعاونية بحضور عدد من أعضاء مركز البحوث، ومركز الزراعات التعاقدية، للوقوف على جميع المستجدات فى الزراعات الصيفية، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، استمرار متابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بمراكز المحافظة، كذلك تم شن حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات أسفرت عن ضبط (488) عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجله ومحظور تداولها ومنتهية الصلاحية، كما تمت إزالة (6) حالات تعدى على الاراضى الزراعية،

كذلك شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، 17 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 163 من أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط 301 كجم لحوم وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي،كما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 32 ألف طائر ضد الامراض الوبائية، فضلا عن تحصين اكثر من 18 الف جرعة ضد الامراض الوبائية، وتنظيم 53 ندوة ارشادية و96 لقاء إرشادي، للتوعية بالمشروعات القومية مثل انشاء وتطوير مراكز تجميع الالبان للحصول على كوب لبن امن وصحى وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض انفلونزا الطيور، كما تم اطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية الخضارية بمركز الإبراهيمية، لدعم صغار المربيين، كما شنت ايضا مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية، حملة على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 57 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 1025 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية، وتحصين 1025 جرعة ضد مرض حمى الوادى المتصدع، كذلك تم عقد 40 ندوة ارشادية.

بينما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد اجتماع مع مسئولى مديرية التموين لمتابعة عمليات توريد القمح والكميات التى تم توريدها حتى الآن، كما تم التواصل مع المزارعين وحثهم على استمرار توريد القمح لصوامع بورسعيد، كذلك واصلت المديرية استكمال اعمال الحصر الصيفى للمحاصيل المختلفة وعلى رأسها محصول الارز والقطن، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الصيفية وزراعات القطن والذرة لفحصها ومتابعتها والتنبيه باتباع التوصيات الفنية المقررة والتواصل مع المزارعين.

وخلال هذا الاسبوع ايضا واصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم تفقد الجمعيات الزراعية لمتابعة عملية توريد محصول القمح من واقع كشوف الحصر، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف المرور على الزراعات بنواحى مركزى ناصر والواسطى لمتابعة وفحص الحالة المرضية، ومتابعة أعمال المكافحة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء متابعة عمليات توريد القمح بالطور ورأس سدر وحث المزارعين على أهمية المشاركة فى توريد المحصول إلى المطاحن المعلن عنها، كما تم المرور على الزراعات بنواحى المحافظة، فضلا عن استمرار العمل داخل الوحدة البستانية بديوان المديرية ونقل شتلات العنب ومتابعة العمل بصوبة الفلفل.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران حاليا 4 اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعى بالأرقام.