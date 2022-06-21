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أسقف إيبارشية ميت غمر يصلى قداس ختام نهضة رئيسى الملائكة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية القداس الإلهى، بكنيسة الشهيد مار جرجس بصهرجت الكبرى، ضمن ختام نهضة رئيسى الملائكة ميخائيل وغبريال.

وتعامدت الشمس أثناء القداس على مذبح الكنيسة الرئيسى، حيث يأتى التصميم المعمارى للكنيسة بشكل فريد، يجعل تعامد الشمس على مذابح الكنيسة الثلاثة يحدث فى 3 مناسبات كنسية وهى:

- عيد الملاك ميخائيل 12 بؤونه / 17 يونيو على مذبح الملاك القبلى.

- عيد الشهيد مارجرجس فى 16 أبيب / 23 يوليو، (نقل رفاته إلى كنيسته بمصر القديمة في عهد البابا غبريال الـ 88 في القرن الـ 15) على مذبح الشهيد مارجرجس الرئيسى.

- عيد السيدة العذراء فى 16 مسرى / 22 أغسطس على مذبح السيدة العذراء البحرى.

ويُذكر أن الكنيسة القبطية تحتفل اليوم بعيد تكريس كنيسة باسم رئيس الملائكة غبريال.

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 جانب من القداس 

 

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 الأنبا صليب 

 

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 جانب من القداس 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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