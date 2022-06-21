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الأزهر: "خليك فى حالك" و"أنا مالى" أقوال تخالف منهج النبى

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القاهرة - سامية سيد - قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن مقولات "خليك فى حالك.. وأنا مالى.. كل واحد متعلق من رقبته.. نصيحتى لنفسى" جميعها مخالفة لمنهج النبى صلى الله عليه وسلم.

وأوضح المجمع فى إطار مبادرة "افهم صح من أقوالهم" أن الصحيح أنها أقوال جميعها تخالف منهج النبى ﷺ بأن الجميع فى خندق واحد وأن التناصح بين الناس فضيلة واستشعار للمسئولية المجتمعية، فعن جرير بن عبد الله سأله قال: "بايعت النبى ﷺ على النصح لكل مسلم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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