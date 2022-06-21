شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر: "خليك فى حالك" و"أنا مالى" أقوال تخالف منهج النبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إن مقولات "خليك فى حالك.. وأنا مالى.. كل واحد متعلق من رقبته.. نصيحتى لنفسى" جميعها مخالفة لمنهج النبى صلى الله عليه وسلم.

وأوضح المجمع فى إطار مبادرة "افهم صح من أقوالهم" أن الصحيح أنها أقوال جميعها تخالف منهج النبى ﷺ بأن الجميع فى خندق واحد وأن التناصح بين الناس فضيلة واستشعار للمسئولية المجتمعية، فعن جرير بن عبد الله سأله قال: "بايعت النبى ﷺ على النصح لكل مسلم".