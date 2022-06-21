شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد بدور مصر فى استضافة اللاجئين العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بدور مصر الداعم لجهود مجلس وزراء الصحة العرب لمساعدة القطاعات الصحية في العديد من الدول العربية، وكذلك دورها في استضافة اللاجئين العرب.

وقالت، في تصريحات على هامش احتفالية إطلاق الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الرعاية الصحية للاجئين اليوم الثلاثاء بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، إن مجلس وزراء الصحة العرب أقر مساعدات لبعض الدول العربية التي تحتاج لدعم قطاعاتها الصحية خاصة خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مؤسسات الدولة المصرية تسارع لتقديم العون للجامعة العربية لتوصيل هذه المساعدات مثل الأدوية وغيرها.