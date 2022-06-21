شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الصحة: مصر تتعامل مع اللاجئين كجزء من المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لمبادرة الصحة العامة إن مصر تصر على أن اللاجئين جزء من المجتمع فلا يوجد لديها مجمعات أو معسكرات للاجئين ويتم تقديم الرعاية الصحية لهم على قدم المساواة مع المصريين كما حدث أثناء جائحة كوفيد وكذلك العديد من الخدمات الأخرى.

وأضاف، في تصريحات على هامش احتفالية إطلاق الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، أن الاستراتيجية تعد مرجعا إيجابيا للدول التي ليست لها تشريعات وقوانين للتعامل مع اللاجئين.