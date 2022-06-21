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يوم الأب العالمى.."الأزهر للفتوى" : "الوالد أوسط أبواب الجنة"

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القاهرة - سامية سيد - فى يوم الأب العالمى، قال مركز الازهر للفتوى الالكترونية، ان الوالد هو قوام الأسرة ، ومصدر أمانها ، والقائم بأمرها ، الراعي لشئونها ، الذي يقدم لها بجانب الأم العطاء والتضحية والاستقرار ، وهو المربي الفاضل ، والناصح الأمين ، والمعلم الحكيم .

 

 

وتابع المركز:  ولعظيم دوره في أسرته ، وفضله على أولاده ؛ أمر الله سبحانه ببره ، وحسن صحبته ، والإحسان إليه ، وطاعته في المعروف ، وجعل ذلك من أعظم الأسباب الموصلة إلى الجنة ؛ قال سيدنا رسول الله : « الوالد أوسط أبواب الجنة » . [ أخرجه أحمد ].

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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