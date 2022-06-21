شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود إنشاء حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، و الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان عقود إنشاء حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري HUTI-EF ، والممول من برنامج "انطلاق" أحد اهم برامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة إن الحاضنة التكنولوجية HUTI-EF تهدف أن تصبح ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر، مضيفا أن الجامعة توفر كل الإمكانات والتسهيلات لإنجاح منظومة ريادة الأعمال والابتكار.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا لتحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأشار الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشروع الحاضنة يمثل تطورا للنهوض بالشباب ويوفر دعم لطلاب مرحلة البكالوريوس لتطوير مهاراتهم، ويدعم ثقافة العمل الحر لدى الطلاب ويخلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب.

وقالت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بأن الفنون التطبيقية صاحبة الريادة دائما في الحفاظ على التراث والهوية المصرية مع التطوير والتنمية من أجل منتج صمم وصنع في مصر ونفذ بأيدي مصرية وفق مبادئ الاستدامة وتحقيقا لاستراتيجية مصر 2030، موضحة أن مجال عمل الحاضنة هو الأثاث التراثي والحرف التقليدية و مكملات الأثاث في مصر، وبهذا تعتبر حاضنة جامعة حلوان عضو جديد فى نادى البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية " انطلاق" والذى صنف من الهيئة القومية للاستعلامات عام 2018 كأحد البرامج القومية والذى يهدف الى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بهدف تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي.

كذلك أوضحت الدكتورة مها محمد إمام الحلبي الباحث الرئيسي للحاضنة أن مجال عمل الحاضنة HUTI-EF يشمل تصميم و انتاج أثاث مصري الهوية ومكملات التصميم الداعمة للتسويق محليا ودوليا ، والنهوض بالصناعات الحرفية و التقليدية و تطويرها بالاستعانة بالخبراء في مجالات التصميم والتكنولوجيا والبيئة.





و من أهم أهداف الحاضنة:1 .احتضان الشركات التي تُلبي الاحتياجات المحلية والعالمية من خلال ابتكارات تقدمها تلك الشركات فى مجال الأثاث المعاصر ذو الطابع المصري ، بشرط أن يكون لها جدوى اقتصادية واجتماعية.

2 .تحفيز الابتكار والإبداع بين الطلاب والخريجين والحرفيين والهواة فى مجال الحرف التقليدية للأثاث ومكملاته.

3 .خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات ابتكارية متخصصة فى مجالات تصميم وإنتاج الأثاث ومكملاته وطرق وأساليب تغليف المنتجات وتصميم العلامات التجارية وتسويقها محليا ودوليا.

4 .توفر جميع الأدوات والتقنيات وجميع أنواع الدعم الفني والمادي وتنمية القدرات التصميمية والفنية الابتكارية والتقنية والإدارية للشركات المحتضنة.

5 .الاستفادة بمدينة الأثاث بدمياط كمركز استشاري لتقديم الدعم الفني والتقني للشركات الناشئة ، وكذلك الاستفادة من المراكز التكنولوجية للأثاث لاختبارات الجودة.