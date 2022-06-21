شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصدر قرارًا بإغلاق 3 كيانات وهمية فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار التقرير إلى أنه تم مُداهمة عدد من الكيانات الوهمية بمحافظة الفيوم، شملت: "المُنشأة المُسماة "مركز الشروق للدراسات المتنوعة والبحث العلمي"، الكائن مقرها في (شارع سعد زغلول – بجوار الكوبرى العلوي – محافظة الفيوم)، وتدّعي تدريب الطلاب، ومنحهم شهادات مُعتمدة في تخصصات (المعلوماتية في تخصص الحاسب الآلي - المعلوماتية في قسم المساحة والخرائط ــ إدارة العلوم التطبيقية في الخدمات الصحية)، والمُنشأة المُسماة "أكاديمية المستقبل للدراسات المتنوعة والبحث العلمي" الكائن مقرها في (ميدان المسلة - عمارة 7 - شارع 15 - محافظة الفيوم)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة بالتعاون مع جهات حكومية، في تخصصات (نُظم المعلومات – رياض الأطفال– المساحة والخرائط – التمريض).

والمُنشأة المُسماة "أكاديمية زويل"، الكائن مقرها في ( لطف الله ــ محافظة الفيوم)، وتدّعي قبول الطلاب بمجموع 50%، وذلك في الأقسام (الخدمات الطبية "تمريض" - التحاليل الطبية – حاسبات ومعلومات – إدارة الأعمال – الصحافة والإعلام – مساعد صيدلي – الأشعة – رياض الأطفال – المساحة والخرائط – معادلة كلية التجارة والهندسة).

وأصدر الوزير قرارًا بغلق هذه الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة السيد محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن مخاطبته للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإنهاء التصريحات الممنوحة لتلك المنشآت.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.