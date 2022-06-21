شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: إنشاء أرصفة جديدة بميناء الإسكندرية لاستقبال السفن العملاقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير النقل يرافقه اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللواء نيهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بميناء الاسكندرية، حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير مشروع محطة تحيا مصر متعددة الأغراض لمتابعة تطور اعمال البنية الفوقية بالمحطة والاطلاع على اخر المستجدات.

وعرض استشارى المشروع الموقف التنفيذي لأعمال المرافق و رصف الساحات والطرق والتي تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع و كذلك الجدول الزمنى للأعمال و استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما قام استشاري المباني بعرض تفصيلي للموقف التنفيذي للمباني والمنشآت الخدمية و البوابات و الورش الفنية حيث تم التأكيد على التزام الشركات المنفذة للمشروع بإستكمال أعمال تنفيذ المباني الإدارية والخدمية تماشياً مع الجدول الزمنى للمشروع.

كما اطلع وزير النقل على مخطط الانتهاء من أعمال التكريك للممرات الملاحية و أرصفة المحطة والتي تقوم بها هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس.

ثم تفقد وزير النقل منطقة تركيب و تجميع اوناش ساحة ERTG والتي وردت الى المحطة مطلع الشهر الحالي ،حيث قام مجموعة من المهندسين العاملين بشركة TMT بعرض و توضيح اعمال التركيب للأوناش بالتعاون مع أطقم من شركة LIEBHERR الالمانية ، ومن الجدير بالذكر أنه من المنتظر استقبال الدفعة الثانية و عددها 6 اوناش بإجمالي عدد (12) ونش بنهاية الشهر الجارى وذلك من أجل إتمام أعمال التركيب والاختبار فى إطار التجهيز لتشغيل المحطة.

كما أوضح رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض الذارع التجاري لوازرة النقل انه قد تم التعاقد على اقطاب التوصيل الكهربية ومن المنتظر وصولها للمحطة قبل نهاية شهر يوليو القادم ويتم حالياً تجهيز قواعد تركيبها بساحة المحطة ليتزامن عملية التجريب لها مع اوناش الساحة ، و تم استعراض الاستعدادات الخاصة بأعمال التشغيل التجريبي للبضائع العامة و الرورو من تجهيز الساحات و الإنارة و البوابات و الخطة الأمنية و المخطط له قبل نهاية يوليو القادم هذا وبعدها تفقد الفريق مهندس وزير النقل منطقة اعمال منطقة تشغيل البضائع العامة و الرورو وكافة الاعمال الخاصة بالاستعدادات اللازمة للتشغيل على الرصيف الجنوبي.

بعدها تفقد وزير النقل مشروع كباري هويس المالح وحيث يشمل المشروع عدد 3 كوبري منها عدد 2 كوبري سيارات علوي طرق ليسمح بمرور السيارات في الاتجاهين و ١ كوبري سكه حديد متحرك ليسمح بمرور القطارات في الاتجاهين وحيث تم الانتهاء من كوبري السيارات القبلي وجاري أعمال تنفيذ كوبري السيارات البحري كما تم الانتهاء من كوبري السكة الحديد المتحرك وجاري حاليا تركيب أعمال القضبان له.

وتابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذي يهدف الى زياده الطاقه الاستيعابيه لميناء الاسكندريه لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامه والاخشاب وذلك عن طريق زياده المساحه التخزينيه بمساحه تبلغ 35000 م2 بطول رصيف 433 متر طولي وبعمق ١٥.٥ متر والذي يسمح بتراكي سفن حتى 70 الف طن

وفي ختام جولته تفقد الوزير مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على ترعة النوبارية، والذي يهدف إلى زيادة لمساحة الأرضية لميناء الأسكندرية من خلال إنشاء ظهير لوجيستي على مساحة 273 فدان متصل بوسائل النقل متعدد الوسائط وذلك من أجل تعظيم الطاقات الإستيعابية والمساحات التخزينية وتنشيط النقل النهري وتعظيم إمكانيات النقل بالسكة الحديد من خلال الربط بخطوط السكة الحديد المتواجدة حاليا بالميناء وتخفيف العبء المروري ونقلها إلى الظهير اللوجيستي المتصل مباشرة بالمحور الساحلي حيث تم ضم المساحة المشار إليها إلى ميناء الأسكندرية بموجب القرار الجمهوري رقم 466 لسنة 2021 لإستخدامها في إنشاء منطقة لوجيستية مخصصة لصالح الهيئة العامة لميناء الأسكندرية وتم البدء في تنفيذ أعمال تطهير وردم وتحسين خواص التربة بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري

وعلى هامش جولته التفقدية أكد الوزير في تصريحات صحفية، ان العمل يجري على قدم وساق لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وأنه يتم حاليا إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15- 18 مترًا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم وذلك لإستقبال السفن العملاقة وربط الموانيء البحرية بشبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية الجاري جاري إنشائها لزيادة حركة التداول والبضائع في الموانىء.