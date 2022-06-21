شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توفير 1394 فرصة عمل بأجور تصل إلى 4 آلاف جنيه فى 13 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 1394 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 32 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر يونيو ، ويوليو 2022.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، والجيزة ، والغربية ، ودمياط ، وأسيوط ، والمنيا ، وقنا ،وشمال سيناء ، والإسكندرية ، والبحيرة ، والفيوم ، وبورسعيد.

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 30 مهندس اتصالات براتب يصل إلى 4 آلاف جنيه ، و 20 فنى تركيبات شبكات ، و36 فني أبراج محمول ، و 10 مشرف مطعم ، و 10 مساعد مدير مطعم ، و 200 فرد أمن ، و 5 فني ديزل ، و 10 سائق ، و20 شيف شواية.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 90 مندوب مبيعات ، و 80 سائق مبيعات براتب يتراوح ما بين 4950 : 5400 جنيه ، و25 عامل تريكو ، و25 عامل تجهيز ، و35 عامل سنجر ، و 3 أمين مخزن ، و 20 عامل اورليه ، و 20 فني أوفر ، و 40 عامل مساعد ، و 20 عامل تعبئة ، و 15 عامل جودة ، و 20 عامل انتاج ، و 5 فني غلايه، و 20 عامل زراعة، و2 مهندس زراعي، و1 كيميائي .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت : 2 مصمم برامج حاسب ألي ، و 2 عامل ماكينة ليزر ، و 20 عامل خياطة ، و 15 عامل مخازن ، وفني صيانة ، وفني تعقيم .

كما تم توفير فرص عمل ببورسعيد ودمياط تمثلت في : 7 أخصائي إئتمان ، و 12 منسق ومنسقة ميداني ، و 2 أخصائي تمويل ، و 5 أخصائي تنمية ، و 2 عامل إشراف داخلي ، و 5 فرد أمن .

وفي الجيزة والبحيرة مطلوب : 500 مراقب أمن ، و 25 عامل مكواة ، و40 عامل أوفر ، و 45 عامل اورليه ، و 25 عامل مخزن ، و30 عامل خدمات ، و 10 عامل إنتاج ، و 5 فرد أمن ، و 6 عمال خدمات .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر فرص عمل تمثلت في : مشرف غرف ، و رئيس قسم حلواني ، و2 مضيف ، وطباخ أول ، و5 مراقب أمن ـ و3 مساعد مضيف ، و 2 عامل إشراف داخلي ، و طباخ عام – خباز ، وطباخ عام – ساخن ،و 4 عامل زراعة ، و 3 عامل إشراف داخلي ، و 4 مشرف غرف ، و2 استيورد ، و 2 عامل تجهيز وتحضير .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء فرص عمل تمثلت في : 3 مدرس لغة عربية ، 2 مدرس لغة انجليزية ، 3 مدرس رياضيات ، 2 مدرس حاسب آلي ، 2 مدرس علوم ، 2 مدرس رياض أطفال ، و 50 عامل نظافة.

كما وفرت مديريات القوى العاملة بأسيوط ، والمنيا ، وقنا ، والوادي الجديد فرص عمل تمثلت في : 10 أخصائي تمويل ، و40 اخصائي خدمات مالية ، و 5 عامل عادي ، و 10 طباخ ، و 5 شيف ، و 5 جزار ، و 5 خباز ، و30 مساعد طباخ و30 استيورد ، و 30 ويتر مطعم .