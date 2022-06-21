شكرا لقرائتكم خبر عن "عمليات المعلمين" إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة بكوم حمادة بجلطة دماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية العامة بلاغا من النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار، يفيد بأن (محمد.م.أ) رئيس إحدى لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمركز كوم حماده بالبحيرة، قد أصيب بجلطه دماغية عقب أول يوم امتحان.

وقال محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات النقابة ، فى بيان، إنه تم تكليف النقابة الفرعية بكفر الدوار، واللجنة النقابية ببندر كفر الدوار بمتابعة الحالة وتقديم المساعدة اللازمة.

وأفاد بأنه تم نقل المعلم المصاب إلى مستشفي كفر الدوار العام لتلقي الرعاية اللازمة، وأن اللجنة النقابية ببندر كفر الدوار والنقابة الفرعية متواصلين مع المعلم على مدار الساعة وذلك بالتعاون مع القيادات التنفيذية بالبحيرة.

وكانت النقابة العامة للمهن التعليمة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ، قد اعلنت تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة.

وخصصت رقم على الواتس آب " 01555208606" لتلقي كافة الشكاوى والاستفسارات الواردة من المعلمين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة، للعمل على حلها.