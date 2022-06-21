شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة السعودى: توقيع 14 اتفاقية مع مصر بقيمة 7.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ماجد عبدالله القصبى، وزير التجارة السعودى، عن توقيع 14 اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الحدث.

كان السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى مصر، قال إن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، تعكس مستوى العلاقات الكبيرة والعميقة والقوية بين البلدين إلى جانب التاريخ الطويل والعريق بين الجانبين، وتابع:" اول زيارة قام بها الملك عبد العزيز بعد توحيد المملكة كانت لمصر".

وأضاف "نقلى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أن هناك توافق فى الرؤى واصطفاف فى مواجهة التحديات بين القاهرة والرياض، وتابع: "كافة التحركات المصرية السعودية ساهمت فى استتباب الأمن والاستقرار فى المنطقة كافة وليس مصر والسعودية فقط".

ولفت "نقلى"، أن زيارة ولى العهد لمصر، ستتضمن بحث القضايا الإقليمية ومستجداتها والتنسيق والتشاور فيما بين البلدين تجاه الأمن والاستقرار فيما يخص هذه القضايا، وتابع: "الشق الثنائى متعلق بالاقتصاد ونظراً للتاريخ الطويل والعريق بين البلدين فى التعاون بين الجانبين ووصولها إلى العلاقات الاستراتيجية"، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية بمصر تصل لـ30 مليار دولار، مضيفاً:" وبالتأكيد هناك آمال للقيادة بزيادة هذا الرقم".