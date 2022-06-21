شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع ورشة القطارات الأسبانية.. تصنيع وتوريد 7 قطارات وإنشاء شبكات تغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ هيئة السكة الحديد، مشروع ورش قطارات تالجو الأسبانية والتى يتم توريدها من أسبانيا ضمن خطة تطوير السكة الحديد بمصر.

وفى النقاط التالية يعرض الخليج 365 أهم المعلومات عن الورش.

ـ تصنيع وتوريد عدد 7 قطارات تالجو من الشركة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين الهيئة و تالجو وقطار تقوم الشركة بتوريده هدية للشعب المصرى.

ـوصول أول قطار إلى ميناء الإسكندرية خلال الفترة الماضية.

ـ الورشة من تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

ـ اشتملت أعمال الورشة على على إنشاء سقيفة بأبعاد 285 م×45م ، مجارى وتبليطات أمام وخلف السقيفة .

ـ الأعمال عبارة عن توريد وصب أساسات الجمالون المعدني وتركيب الصاج وأعمال ردم وخرسانات مسلحة للأعمدة والحوائط وأخرى للسكك وشبكات التغذية والصرف والكهرباء والحريق وتوريد وتركيب الهاندريل المعدنى، وكذلك إنشاء مبنى إداري ملحق بالورش.