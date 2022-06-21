شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن عن "مسابقة الفيزياء" لأطفال جامعة الطفل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم عن فتح باب التقدم لمسابقة الفيزياء للسنة الثانية لطلاب برنامج "جامعة الطفل" الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 15 سنة، بهدف رفع كفاءة طلاب "جامعة الطفل" فى مجال الفيزياء.

وستمنح الأكاديمية من خلال المسابقة الفرصة للطلاب الذين سيصلوا للمرحلة النهائية فرصة السفر لمدة أسبوعين للتدريب الصيفي في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية في اطار الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا، وتأتي المسابقة ضمن خطة متكاملة تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للنهوض بالعلوم الأساسية وخاصة الفيزياء والرياضيات ودعم النوابغ وهى المبادرة المعروفة إعلامياً بأسم ساينس أب (Science Up)، وحيث أن برنامج "جامعة الطفل" -الذي تتبناه الأكاديمية كمشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم- يعمل علي اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم.

وإيماناً من الأكاديمية بضرورة تعظيم الاستفادة من علاقاتها مع مختلف الجهات الدولية وتعميم الفائدة لتشمل كل المهتمين بالعلوم بداية من الأطفال في سن ما قبل الجامعة، تدعو الأكاديمية جميع طلاب "جامعة الطفل" للإطلاع علي جميع مواد المسابقة واستمارة وشروط التقدم اعتباراً من اليوم من خلال الرابط التالي https://forms.gle/k3B7z9W5RXeJUU2Y8

واوضح رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر في تصريح له أن مسابقة الفيزياء والتي يتم تنظيمها للمرة الثانية تهدف إلي رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل ومساعدتهم للانخراط في ثقافات أخرى وتهيئة بيئة مشجعة للإبداع والابتكار والتواصل العلمي، وتعد هذه المسابقة امتداد للتعاون بين الأكاديمية والمعهد والذي يشمل تنظيم المدارس الصيفية والشتوية سنويًا لطلاب الماجستير والدكتوراه المصريين وتدريب شباب الباحثين على الآليات والمفاهيم الحديثة لتأمين نهجًا متعدد التخصصات في مراحل التعليم المختلفة، وعليه تم تخصيص جزء من ميزانية الاتفاقية لعام 2022 لتمويل 10 من طلاب برنامج "جامعة الطفل" لحضور مدرسة صيفية في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا وكانت مسابقة الفيزياء هي الآلية التي تم اعتمادها لاختيار الأطفال المتميزين ممن يستحقون المنحة.

ومن المقرر أن يتم قبول 200 طالب ضمن مسابقة الفيزياء هذا العام 2022 بأسبقية التقدم، وللمقبولين بالمسابقة طبقاً للعدد المذكور الحق في أستخدام المواد التعليمية والتدريب على الامتحان النهائي من مصادر مُعده من قِبل خبراء في الفيزياء النووية، وسيخضع الطلاب لامتحان إلكتروني؛ لاختبار مهاراتهم وبناءاً علي نتائج الأمتحان ينتقل الطلاب للمرحلة الثانية أمام لجنة الفيزياء بجامعة الطفل من خلال امتحان شفوي ليتم اختيار 10 طلاب فائزين في المسابقة.

والجدير بالذكر أن المسابقة في دورتها الاولي فاز بها 15 طالب سافروا إلي المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا في 2021 لمدة عشرة أيام، وقد قام الطلاب بزيارة معامل الفيزياء النووية بالمعهد بالإضافة إلى تدريبهم على بعض التجارب الحديثة لزيادة خبرتهم المعملية وتعرف الطلاب علي أحدث التجهيزات والتطبيقات فى مجال الفيزياء النووية، مما كان له أثر في زيادة وعى الطلاب بأحدث التقنيات فى هذا المجال، وقد اثني العلماء بالمعهد علي مستوي الطلاب العلمي والأخلاقي مما يمثل واجهة مشرفة لمصر والوطن العربي، واستقبل وكرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الطلاب عند عودتهم من المعهد العام الماضي، كما قام الطلاب عند عودتهم بإقامة ندوة تعرفية عن تجربتهم الفريدة واوجه الاستفادة في سبيل تعميم التجربة ونشر الوعي بعلوم الفيزياء النووية.