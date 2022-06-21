شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الاقتصاد والإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على لجان الامتحان استعدادا لأداء اختبار مادتى الاقتصاد والإحصاء، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما تردد على جروبات الغش بشأن تسريب امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة فجرا اليوم، قبل بدء الامتحان فى التاسعة صباحاً، مشددة على أن الأسئلة مؤمنة بالكامل ولا يستطيع أحد اختراقها وما يتردد من جروبات الغش وسيلة لابتزاز الطلاب وأولياء أمورهم للحصول على مبالغ مالية، حيث ناشدت المصادر الطلاب بعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات والتركيز فى التحصيل والمراجعة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع 20 يونيو الجارى، حيث أدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب اليوم الثلاثاء 21 يونيو اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو قبل انطلاق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.