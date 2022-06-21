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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض طلاب برنامج علوم تصميم الأثاث.. صور والان مع تفاصيل الخبر
أشاد الدكتور ممدوح مهدي بالأعمال الطلابية وخاصة في ظل كون جامعة حلوان جامعة فنون، وخاصة كلية الفنون التطبيقية أعرق كليات الفنون، مؤكداً على اهتمام جامعة حلوان بتنظيم المعارض وورش العمل الطلابية التي تكسب الطلاب الخبرات والمهارات المختلفة وتؤهلهم لسوق العمل .
وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن المعرض أقيم ضمن أوجه التعاون المختلفة مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، وفي إطار تعريف الطلاب بالعملية الإنتاجية وكيفية التصميم والتنفيذ في آن واحد، و يعتمد على استلهام التراث سواء المصري القديم والفرعوني، أو الإسلامي، أو القبطي، وتتنوع الخامات المستخدمة من قطع أثاث مطعمة بالخزف أو الزجاج أو المعدن أو القماش أو التطريز والخيامية وغيرها من الخامات المختلفة.
جانب من الافتتاح
افتتاح معرض طلاب برنامج علوم تصميم الأثاث
معرض طلاب برنامج علوم تصميم الأثاث
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض طلاب برنامج علوم تصميم الأثاث