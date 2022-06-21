شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقتى "نبى الهدى" و "حج مبرور" اليوم عبر إذاعة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تٌطلق وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، مسابقتى "نبي الهدى" و"حج مبرور"، وذلك بالتعاون بين الوزارة وإذاعة القرآن الكريم، حيث تنطلق المسابقة الأولى: "نبي الهدى"، وتذاع في تمام الساعة 11,35 صباحًا وهي مسابقة يومية تتضمن 30 سؤالًا، وتهدف إلى التعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام.
وتستهدف المسابقة، الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة، وهي بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز، مع إعلان اسم الفائز يوميًا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية.
فيما تذاع المسابقة الثانية "حج مبرور"، في تمام الساعة 6,35 مساء، وتقدم 20 معلومة و20 سؤالا عن الحج وما يتصل به وعن الأضحية والأيام العشر وخطبة حجة الوداع، على مدار 20 يومًا بجائزة يومية قدرها 500 جنيه، ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف وإعلان اسم الفائز على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف، وهي مسابقة مفتوحة للجميع.
واختتمت الوزارة قائلة: "وبما أن الإيمان أحد أهم المؤثرات فى تصرفات الإنسان، فكلما قوى الإيمان بالله واليوم الآخر استقامت حياة الإنسان فعرف للدماء حقها وحرمتها، قررنا تنظيم مائة ندوة أخرى عن موضوع "الإيمان وأثره فى حياتنا" بواقع أربع ندوات خلال هذه الفترة".