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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحى (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - يحظى قطاع الصحة باهتمام كبير داخل الدولة المصرية وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، حيث وجهت وزارة التخطيط ما يزيد عن 8 مليارات جنيه، لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة" خلال العام المالى 21/2022.

 

1- يتم حاليًا إنشاء وتطوير 1105 وحدات رعاية صحية

2- إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزيًا

3- تنفيذ وتطوير 369 وحدة إسعاف

4- توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى

من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد على 17 مليون مواطن

5-  خلال العام 21/2022 وجهت التخطيط ما يزيد على 8 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الصحة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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