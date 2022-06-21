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القوى العاملة تفتح اليوم باب الترشح للاتحادات العمالية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات المنظمات النقابية العمالية، بوزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، وبعد غد الأربعاء إعلان كشوف الأولية لأسماء المرشحين، والخميس المقبل الطعون على أسماء المرشحين.

 

ومن المقرر أن يشهد يوم الجمعة المقبلة البت في الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجارى وإيداع الأوراق فى اليوم التالى الموافق 29 يونيو 2022.

 

وكانت قد بدأت النقابات العامة العمالية، في عقد اجتماعاتها لإقرار التشكيلات النهائية لمجلس إدارة كل نقابة، بعد أن تم الإيداع لدى الجهة الإدارية والممثلة في وزارة القوى العاملة، لتبدأ المرحلة  الثالثة والاخيرة من الانتخابات، حيث سيتم فتح باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات العمالية.

 

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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