الأرصاد: فصل الصيف سيشهد استقرارا في الأحوال الجوية ولا توجد ظواهر حادة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف هذا العام سيشهد استقرارا فى الأحوال الجوية وعدم وجود ظواهر جوية حادة أو عنيفة، وتابع: "وفق توقعات الهيئة الأسبوع الحالى ستكون نسب الرطوبة أقل المعدلات الطبيعية..الرطوبة هى التى تزيد الشعور الحرارة".

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضي، عبر قناة "dmc"، أن درجات الحرارة خلال الأسبوع ستكون حول المعدلات الطبيعية ولن يكون هناك ارتفاع ملحوظ لها.

ولفت "شاهين"، إلى أن خلال ساعات الليل سيكون الجو كما لو كنا فى فصل الربيع، ولن يشهد الأسبوع الجارى سوى شبورة مائية لن تكون مؤثرة، ناصحاً المواطنين بعدم التواجد تحت أشعة الشمس بشكل مباشر لساعات طويلة، بالإضافة إلى عدم التواجد فى أماكن مغلقة سيئة التهوية.