شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى فى الحرارة.. سمات طقس صيف 2022 وأهم النصائح للمواطنين (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد موجات حارة شهدتها البلاد الأسابيع الماضية يبدأ فصل الصيف فلكيا الثلاثاء 21 يونيو 2022، ويستمر لـ3 أشهر قادمة لكن ماذا ينتظرنا فى هذا الفصل؟

الصيف أكثر فصول العام استقرارا فى الأحوال الجوية حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى الذى يعمل على ارتفاع الحرارة، وأيضا نسبة الرطوبة والتى تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة فى يوليو وأغسطس.

وتشير التوقعات الفصلية لدى هيئة الأرصاد إلى أن يكون متوسط الحرارة بهذا الصيف أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من ( 1 : 2 ) درجة مئوية ويكون قريب الشبه بصيف العام الماضى ولكن أحيانا يتخلل الصيف امتداد مرتفع العروض الوسطى الذى يجلب كتلا هوائية قادمة من جنوب أوروبا والتى تعمل على تحسن نسبى فى الحرارة فى بعض الأيام.

فيما، نصحت الأرصاد بعدم التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة من الظهر وحتى 5 عصرا، وعدم التواجد فى أماكن مغلقة وسيئة الهوية والإكثار من تناول المياه والسوائل.