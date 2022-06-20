شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. لحظة وصول ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا لوصول ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى القاهرة فى زيارة رسمية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقدمة مستقبلي ولي العهد السعودى، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار القاهرة الدولي، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسئولين.

تعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة هى الثالثة منذ توليه ولاية العهد.