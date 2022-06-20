رئيسا "أ.ش.أ" و"واس" يؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيسا وكالتي أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ" والسعودية "واس" عمق العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات في ظل قيادتي البلدين الشقيقين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأهميتها بالنسبة لاستقرار المنطقة العربية والأمن القومي العربي.

وشددا على أن التنسيق المستمر بين قيادتي البلدين يمثل صمام أمن للأمة العربية خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، والوفد المرافق له حيث تم بحث عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري وفي مجال التدريب.

حضر اللقاء من الجانب السعودي محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الاذاعة والتلفزيون، وعضوان بن محمد الأحمري عضو مجلس ادارة وكالة الأنباء السعودية، وعبد الله الشبانة المدير التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا.

ونوه الأستاذ على حسن بدور الإعلام فى خدمة القضايا الوطنية في كلا البلدين إلى جانب الدور المهم الذي يلعبه الإعلام فى دعم القضايا العربية فضلا عن دعم العلاقات العربية بصفة عامة والعلاقات المصرية السعودية بصفة خاصة.

وأكد أن العلاقة بين وكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة الأنباء السعودية تأتي تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحرصهما الدائم على تعزيز أواصر هذه العلاقات فى جميع المجالات الى جانب حرصهما المستمر على دعم العمل العربي المشترك.

وأوضح أن الرئيس السيسى أكد فى أكثر من مناسبة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، وأن المملكة فى قلب كل مصري ومصر فى قلب كل الأشقاء السعوديين، مشددًا على أن التشاور المستمر بين قيادتي البلدين الشقيقين من شأنه خدمة قضايا الأمة العربية ويسهم في توحيد كلمة الأشقاء العرب وحل القضايا العالقة فى المنطقة .

وأشار إلى التقارب الكبير فى وجهات النظر بين البلدين الشقيقين خصوصا فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه المنطقة.

ونوه علي حسن بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر مؤكدًا أن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة فى الوقت الراهن فى ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مؤكدًا نجاح هذه الزيارة فى دفع مسيرة العمل العربي المشترك ومسيرة التنمية فى كلا البلدين.

واختتم علي حسن كلمته بتأكيده على ضرورة العمل على تعزيز التعاون بين الوكالتين و تبادل الخدمات الإعلامية بينهما والاستفادة من الخبرات المتوافرة فيما بينهما، وتنسيق المواقف في الفعاليات المشتركة والمؤتمرات لنقل صورة موضوعية و نقل الواقع في كلا البلدين.

من جانبه أكد رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران أن وكالتي "أ ش أ"، و"واس" يجمعهما هدف مشترك هو نشر الأخبار بكل مصداقية وأمانة لأنهما منبع الخبر الحر.

وأكد أن المسئولية مشتركة بين الوكالتين لتقديم خدمات إعلامية على أعلى مستوى فى جميع المجالات والعمل على إبراز العلاقات الوطيدة بين مصر والسعودية والتصدي للحملات المغرضة التي تضر بمصلحة البلدين.

وشدد على أنه لا أحد يستطيع أن يؤثر فى تلك العلاقة الوطيدة الممتدة منذ عقود، معربًا عن تمنياته أن تفضي هذه اللقاءات الى نتائج حقيقية على المستوى الاعلامي وتقوية العلاقات الحميمة القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص على استمراريتها.

وقال محمد بن فهد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية إن الحراك الذي تشهده مصر حاليًا فى جميع المجالات أصبح محط أنظار جميع دول المنطقة، معربا عن فخره لما تشهده مصر حاليا من تنمية شاملة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تشهد أيضا حراكا كبيرا مبني على رؤية المملكة 2030 التى تهدف إلى تطوير الإنسان لتحقيق تنمية مستدامة مؤكدا أن هذا الحراك لا يخدم المملكة فقط وإنما يخدم المنطقة العربية ككل.

وأضاف ان الاعلام جزء من هذا الحراك لأن علينا مسؤولية كبيرة ويجب ان نتواكب مع هذا التغيير وإظهار الجوانب الايجابية للتنمية التي تشهدها مصر والمملكة حاليا.. مشيرًا الى وجود مؤسسات بها كفاءات إعلامية مميزة يجب الاستفادة منها من خلال تبادل الخبرات والتدريب.

وقال عضوان بن محمد الأحمري ان العلاقة بين مصر و السعودية مثال يحتذي فى العمل العربي المشترك مؤكدا على أهمية التبادل بين وكالتي أ ش أ ، و"و ا س" فى جميع المجالات الإعلامية معتبرا زيارة الوفد السعودي للوكالة المصرية اليوم امتدادا للعلاقة بين البلدين.

من جهته قال عبد الله الشبانة الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا ان المجموعة تبث قنواتها من القاهرة والبالغ عددها 16 قناة.. معربًا عن أمله بان يتم تطوير هذه العلاقة فى المستقبل فى أكثر من مجال .

وقد أقامت الوكالة على هامش الزيارة جلسة حوارية حول "العلاقات المصرية السعودية ودور الإعلام فى البلدين فى توطيد العلاقات الأخوية بينهما.