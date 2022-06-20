شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مصرى يجرى 40 عملية جراحية لإنقاذ حالات مهدّدة بالعمى فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الطبيب المصرى الزائر الدكتور أحمد مصطفى - استشارى جراحة الماء الأزرق وضغط العين، بمساعدة أطباء وحدة علاج الماء الأزرق فى ليبيا، 40 عملية جراحية، بمستشفى العيون- طرابلس، لإنقاذ حالات مرضية مهدّدة بالعمى، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم بضعة أشهر، يعانون من الماء الأزرق الوراثى، خلال استضافته لمدة يومين.

يأتى ذلك تنفيذًا لبرنامج الطبيب الزائر الذى أطلقه وزير الصحة الليبية فى أغسطس العام الماضى، بهدف توفير العلاج الملائم داخل الأراضى الليبية، وتبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين والأطباء الزوّار.

وعلى نحوٍ متصل، ثمّنت مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة، الدعم "اللامحدود" الذى قدمته وزارة الصحة الليبية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، وإطلاق برنامج الطبيب الزائر، مشيرة إلى أن البرنامج سيسهم فى الرفع من كفاءة العناصر الوطنية من خلال تبادل الخبرات بين الأطباء الزوار والعناصر الطبية.

يشار إلى أن وزير الصحة الليبية أقرّ بتشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا عبد الله الخوجة، تتولّى اللجنة إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.