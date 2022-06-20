التنمية المحلية: المحافظون يستعرضون قطع أراضٍ لإنشاء أسواق كبرى بكل محافظة

القاهرة - سامية سيد - قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن المحافظين استعرضوا أمام رئيس الوزراء، ما تم تدبيره من قطع أراضى بكل محافظة لتمهيدها لتصبح أسواقا مخصصة، ليقوم ما تقوم به الأسواق المهمة مثل سوق العبور.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه يتم تطوير الأسواق الخاصة ببيع الرؤوس الحية، بتصور منظومة متكاملة لضمان حوكمة دخول وخروج الرؤوس الحياة فى الأسواق، وهو ام يتم العمل عليه مع الزملاء فى وزارة الزراعة.

وفيما يخص امتحانات الثانوية العامة، تم استعراض درجة الجاهزية، وتهيئة الشوارع وإزالة أى مخلفات، والتنسيق مع مرفق الإسعاف، بالإضافة للمنظومة اللوجستية لخروج الامتحانات بصورة تضمن عدم حدوث أى مشكلات.

ولفت إلى أنه تم استعراض التوجيهات الصادرة بالاستعدادات لعيد الأضحى، بزيادة الرؤوس الحية والمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع المختلفة، مع تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة.