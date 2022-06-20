شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: طرح أضاحي بتخفيضات 20%.. وكيلو البقري بـ 70 جنيها والضأن بـ75 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل طرح أضاحي أقل من سعر السوق بنسبة 20%، لافتة إلى أن الدولة حريصة على دعم المواطنين في هذا الصدد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم طرح مجموعة أبقار وجاموس وضأن بأسعار متوازنة لخلق حالة توازن في الأسعار بالأسواق.

وتابع أن الوزارة تعمل على تقديم اللحوم بأسعار تنافسية؛ مؤكدًا أن ذلك يخلق فرصة للمنافسة، كما تم استيراد رؤوس حيوانية لدعم المواطن، والعمل على استقرار الأسعار.

وأوضح أن هذا الأمر يهدف لخدمة المواطن؛ وهي معادلة هامة تعمل عليها الدولة من خلال زيادة المعروض؛ حيث شهدت قطاعات الزراعة الكثير من التطوير منذ العام 2014، والمعروض موجود بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى توافر اللحوم الحمراء بجميع منافذ الوزارة، والرؤوس الحية يمكن حجزها من خلال الوزارة بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن أسعار كيلو اللحوم البقري قائم بلغ 70 جنيهًا والجاموس القائم يبدأ من 64 جنيهًا، والضآن يبدأ من 75 جنيهًا للكيلو، ومتوسط أسعار اللحوم يشهد حالة من الاستقرار لتلبية احتياجات المواطنين.