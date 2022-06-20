شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: انضمام 91 مسجدا بها مكتبات عامة للبرنامج الصيفى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، انضمام المجموعة الأولى من المساجد التي بها مكتبات عامة إلى البرنامج الصيفي للأطفال وعددها (91) مسجدًا بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسماعيلية – البحيرة – بور سعيد - دمياط – الشرقية – مطروح – المنوفية – بني سويف – قنا – الدقهلية – شمال سيناء- جنوب سيناء).

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف الرائد والمتميز في نشر الوعي الديني والتثقيفي المستنير، لافتة إلى تخصيص جزء من وقت هذا البرنامج للمتميزين من الأطفال للقراءة والاطلاع بهذه المكتبات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم تزويد المكتبات بركن تثقيفي للطفل، يضم (15) كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة من سلسلة (رؤية للنشء)، حيث تعمل القراءة على تثقيف الأطفال، وتفتيح أذهانهم، وتوسيع ملكاتهم الفكرية، وزيادة الوعي لديهم ، واكتشاف البيئة المحيطة بهم ، كما يسرنا أن نعلن عن جوائز ترفيهية وتشجيعية للأطفال الأكثر اطلاعًا بعد عقد مناقشة لهم في الكتب التي قرؤوها ، وبذلك يبلغ إجمالي المساجد التي يتم بها النشاط الصيفي للأطفال حتى تاريخه ( 4827) مسجدًا.