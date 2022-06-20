التعليم: اقتراح بتحويل 28 مركزا تدريبيا إنتاجيا للتعليم الفنى مع القطاع الخاص

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الثانى لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء فى عدد من الملفات الاقتصادية.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد مجاهد الننى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، وأشرف عبدالله، مساعد وزير البترول، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض الدكتور محمد مجاهد الننى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى مقترح الوزارة بشأن تخصيص بعض مراكز التعليم الفنى للشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه تم تطوير مناهج التعليم الفنى بحيث تركز على المهارات والجدارات.

وأضاف: لدينا 28 مركزا تدريبيا إنتاجيا فى 19 محافظة، أحيلت تبعيتها لنا من وزارة الإسكان، ونقترح أن يتم تحويلها لمدارس تعليم فنى خاص متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص.