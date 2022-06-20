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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار يعين شريف وديع رئيسا للجنة أخلاقيات البحث العلمى بوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة علي تعيين الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة لشؤن الطوارئ للجنة أخلاقيات البحث العلمى بالوزارة .
كما قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة تعيين الدكتور أحمد شقوير مديرا لإدارة الطوارئ والتخصصات الطبية .
يذكر أن حركة التعينات الجديدة تهدف إلي تحسين أداء العمل وضخ دماء جديدة .
قرار وزير الصحة