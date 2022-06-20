شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ الرى: إزالة 31 مخالفة على النيل فى سوهاج ودمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة تعديات على نهر النيل فى " سوهاج - دمياط "، حيث تم إزالة 31 مخالفات ليصل إجمالى ما تم غزالته حوالى 77 ألفا و159 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض عبد العاطى موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فىبذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

أوضح عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولون عن الإسراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألفا.