شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد لقاءات بلوكسمبورج مع نظرائه من فرنسا وهولندا وسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكري، سلسلة لقاءات اليوم الاثنين، بلوكسمبورج مع عدد من نظرائه الأوروبيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الوزير شكري‬⁩ التقى وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، وكذا الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وعلى هامش الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ناقش الوزير ⁧‫سامح شكري‬⁩ مع وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين مصر وهولندا، والتنسيق بشأن استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

كما عقد شكري‬⁩ مباحثات مع نظيرته السلوفينية تانيا فاجون حيث تناولا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الأولوية، وأكد الوزيران أهمية استمرار التشاور والتنسيق إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.