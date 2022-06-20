شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع وزير التكنولوجيا المجرى توطين تصنيع الأوتوبيس البرمائي والكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير النقل، Laszlo Palkovics وزير التكنولوجيا والصناعة بدولة المجر وذلك لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، في بداية اللقاء أعرب وزير النقل المصري عن تقديره الشديد للتعاون القائم بين الجانبين في مجالات النقل مؤكداً علي التطلع لمزيد من التعاون المشترك خاصه مع العلاقة القوية بين الشعبين والقياددة السياسية في البلدين الصديقين

ثم تباحث الجانبان في مجال تعزيز التعاون المشترك في مجال الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وتطوير التعاون القائم لإقامة مصنع مشترك في مصر لتوطين هذه الصناعة الهامة ولتكون قاعدة للإنطلاق والتصدير إلي الدول الإفريقية ، مشيراً إلي أن توجيهات القيادة السياسية ترتكز علي توطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والدولي في كافة مشروعات وزارة النقل

وأشار وزير التكنولوجيا والصناعة بدولة المجر الى إهتمام الجانب المجري باستكمال توريد عربات السكك الحديدية المتعاقد عليها ، وأكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل علي أهمية إستمرار التعاون مع الجانب المجري خاصة في مجال توطين هذه الصناعة بمصر .

ثم تباحث الجانبان في مجال التعاون في النقل النهري حيث تم التأكيد علي أهمية التنسيق القائم بين شركة Swimbus المجرية وشركة كاسطور مصر للصناعة والتجارة والهيئة العامة للنقل النهري لتشكيل شركة لتصنيع وتشغيل الأوتوبيس البرمائي بمصر

ثم تطرقت المباحثات إلي التعاون في مجال الأوتوبيسات الكهربائية حيث أعرب الوزير المجري عن إهتمام الشركات المجرية بالتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال وأكد وزير النقل علي أن مصر لديها خطة لإحلال الأوتوبيسات الحالية بأوتوبيسات تعمل بالكهرباء ، مضيفاً أن هناك عدد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع الأوتوبيسات تتعاون حالياً مع عدد من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الأوتوبيسات الكهربائية وأن مناخ الإستثمار في مصر مناخ واعد وأن مجال التعاون المشترك لتصنيع الأوتوبيسات الكهربائية من الممكن أن يشكل مستقبلاً نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك في مجال تصنيع هذه النوعية من الأوتوبيسات الصديقة للبيئة وخاصة مع الإهتمام الكبير للدولة المصرية بمنظومة النقل الحضري ، مشيراً إلي تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بطول 103 كم وتنفيذ مشروعي المونوريل ( العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر ) بطول 98.5 كم

وفي ختام الإجتماع أكد الوزيران علي تشكيل مجموعات عمل مشتركة من الجانبين لتحديد النموذج الأمثل للتعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال السكك الحديدية