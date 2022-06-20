شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق التخلص من الأدوية غير المرغوب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن طريقة التخلص الآمن من الأدوية وقالت: إذا لم تتوفر تعليمات في نشرة المنتج عن كيفية التخلص الآمن مـــن الأدوية غير المستخدمة في المنزل تنصح هيئة الدواء المصرية بإلقاء الأدوية في القمامة المنزلية.

وتابعت هيئة الدواء: تذكر أولا: المواد الصلبة (حبوب، كبسولات وأقراص) يجب إخـــــراجها من عبواتها الأصليـــة، ومزجهـــا مع بقايـــا مواد غيـــر مرغوب فيها مثل القهوة.​​

واستكملت هيئة الدواء : المـــواد الســـائلة ينبغـــي أن تســـكب على مناشـــف ورقية، ثم توضع في كيس قابل للغلق، أو علبة فارغـــة، أو حاوية أخرى؛ لمنع أي تســـريب، أو خـــروج للـــدواء مـــن كيـــس القمامـــة، للحـــد من وقوع حوادث تســـمم للأطفال والحيوانات الأليفة.​​

وأضافت هيئة الدواء: إذا كنت تشـــك في طريقـــة التخلص الســـليم من الأدوية؛ يجـــب عليك التحدث إلى الطبيب، أو الصيدلي لأنه الخبير الأول بالدواء.​​