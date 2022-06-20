أخبار مصر.. الحكومة: وقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف بالتعدى على أراض زراعية

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلف فرص للاستثمار العقارى والتنموى .



انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع