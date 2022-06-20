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أخبار مصر.. الحكومة: وقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف بالتعدى على أراض زراعية

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القاهرة - سامية سيد - صحف الأردن تبرز القمة المصرية الأردنية البحرينية فى شرم الشيخ

أبرزت الصحف الأردنية، الصادرة اليوم الإثنين، القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مدينة (شرم الشيخ) أمس.

 

رئيس الوزراء: مصر نفذت 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتُخطط لمثلها

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلف فرص للاستثمار العقارى والتنموى .


انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022 بالمواد غير المضافة للمجموع
انطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة 2022، بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث أدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو

 

مدبولى: مصر استطاعت القضاء على العشوائيات الخطرة المهددة للأرواح منذ سنوات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن مصر ساندت أشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، وتقف اليوم بجانبهم يدا بيد في جهودهم التنموية المختلفة من قطاع الإسكان إلى قطاع النقل والطرق مرورا بقطاع الطاقة ووصولا بقطاع التحول الرقمى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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