شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة: وقف الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف بالتعدى على أراض زراعية والان مع تفاصيل الخبر
أبرزت الصحف الأردنية، الصادرة اليوم الإثنين، القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في مدينة (شرم الشيخ) أمس.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية استطاعت بسواعد أبنائها تنفيذ 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الأساسية ووحداتها وخدماتها الرئيسية، ومثلها تقريبا يتم التخطيط لإنشائها بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات سكنية حضارية مخططة وخلف فرص للاستثمار العقارى والتنموى .
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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن مصر ساندت أشقاءها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر، وتقف اليوم بجانبهم يدا بيد في جهودهم التنموية المختلفة من قطاع الإسكان إلى قطاع النقل والطرق مرورا بقطاع الطاقة ووصولا بقطاع التحول الرقمى.