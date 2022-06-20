شكرا لقرائتكم خبر عن تأمين السلع وردع المتعدين على الأراضى.. قرارات مهمة للحكومة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرارات وتوجيهات مهمة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



قرارات مهمة للحكومة فى اجتماع مجلس المحافظين



قرارات الحكومة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة، والتى من بينها متابعة موقف توريد القمح، ومدى توافر السلع الاساسية بالكميات والاسعار المناسبة للمواطنين من خلال العديد من المنافذ التابعة للجهات الحكومية، أو التى يتم اقامتها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف أيضا متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة، من جانب المحافظين للتأكد من إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الخدمات اللوجيستية المطلوبة، بما يسهم فى خروج الامتحانات بصورة تضمن تكافؤ الفرص لكافة الطلاب، وبدون حدوث أى مشكلات.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة لمختلف الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة لوزير الزراعة، والخاصة بزيادة الرءوس الحية التى سيتم توفيرها للحفاظ على استقرار الأسعار، مع التأكيد على توافر السلع المختلفة.

ووجه رئيس الوزراء برفع حالة الطوارئ فى المحافظات الساحلية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإجازات الصيف، والتأكد من عمل مختلف المستشفيات، وتوافر السلع المختلفة بالاسواق بتلك المحافظات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة بهذا الشأن.

ونوه رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الافتتاحات الرئاسية الأخيرة، والخاص برفع كفاءة وتطوير الأسواق الخاصة ببيع الرءوس الحية فى المحافظات، وأن تكون هناك مسابقة بين المحافظات، بحيث تتنافس المحافظات على تطوير هذه الأسواق، مُطالبا بتقديم حصر كامل لهذه الأسواق وأن يتم البدء على الفور بأعمال تطويرها.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه آخر بحصر الأراضى غير المستغلة فى المحافظات والمدن الكبرى؛ لإقامة أسواق جملة ومنافذ بيع للسلع المختلفة، خاصة الخضراوات والفاكهة بأسعار مناسبة على غرار سوق الجملة فى العبور، على أن تكون هذه الأسواق دائمة، ليستفيد بها المواطنون فى المحافظات طوال العام.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أى تعديات على الأراضى الزراعية، وسرعة التعامل معها، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف.