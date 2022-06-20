الارشيف / أخبار مصر

مصر ولبنان يوقعان اتفاقية نقل الغاز المصرى لبيروت غدًا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ولبنان يوقعان اتفاقية نقل الغاز المصرى لبيروت غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوقع لبنان ظهر غد، الثلاثاء، مع كل من مصر وسوريا، عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر الجمهورية العربية السورية وصولاً إلى معمل دير عمار، وستجرى مراسم التوقيع بمقر الوزارةفى بيروت، وفق بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه اللبنانية.

 

وكانت مفاوضات نقل الغاز المصرى إلى لبنان قد انطلقت فى سبتمبر الماضى ، وقام وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض  بعدة زيارات إلى القاهرة، أجرى خلالها مباحثات مع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ، حول تذليل عقبات نقل الغاز المصرى إلى لبنان .

 

ومن جانبه أثنى وزير الطاقة اللبنانى ، فى تصريحاتسابقة له، على التعاون الكبير الذى أبدته الدولة المصرية للإسراع بإتمام اتفاق نقل الغاز الطبيعى للأراضى اللبنانية، مؤكدا أن هذا امتداد للمساندة التى اعتادها الشعب اللبنانى من مصر .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا