شكرا لقرائتكم خبر عن "بدائل البروتين للأسماك".. محاضرة بدورة الكوادر الأفريقية بالتنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البرنامج التدريبى، للمتدربين الأفارقة بوزارة التنمية المحلية فعالياته اليوم بعرض جهود الدولة فى مواجهة التحديات والتهديدات، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتعزيز البرنامج التدريبى للمشاركين الأفارقة بالتجارب المصرية الرائدة فى أبرز القطاعات التنموية، ومنها توفير الغذاء والحد من هدر وفقد الموارد الغذائية.

وأدار الحلقة النقاشية كل من الدكتورة داليا ياسين ممثل من معهد البحوث الزراعية والدكتور أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف.

وتضمنت الحلقة النقاشية للدكتور العكازى عدة محاور منها التطور في الثروة الحيوانية في مصر، المخلفات المستخدمة في مصر وبدائل البروتين للأسماك، بالإضافة إلى شرح عن كيفية الاستفادة من مخلفات المحاصيل عن طريق عرض مقارنة للتغيير في المخلفات للمحاصيل الشتوية والصيفية الصالحة لتغذية الحيوان ، كما تم عرض المعوقات والمقترحات لتعزيز إستخدام مخلفات التصنيع الزراعي النباتي في تغذية الحيوان وإنتاج الأعلاف ، ثم نوه خلال الحلقة النقاشية عن أهمية دور المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في الإستفادة من المخلفات المزرعية و مخلفات المصانع.

كما أوضح، أن عملية التغذية في مجال الإنتاج الحيواني في مصر تعتمد علي استيراد الخامات الأساسية بنسبة قد إلى 70% من الخارج ، وبالتالي فهي تؤدي إلي ارتفاع أسعار الأعلاف وخاماتها التي يتم تصنيعها في مصر، بما يؤدي لارتفاع سعر المنتج النهائي.

واستطردت الدكتورة داليا ياسين، باستعراض مفهوم تحليل سلاسل القيمة الغذائية ، وسلاسل القيمة الزراعية ومفهوم الفاقد والهدر فى المنتجات الزراعية ، وكيفية تقليل هذا الهدر على مستوى سلسلة القيمة، وأعطت مثالا لذلك بعرض سلسلة القيمة للألبان التى تعمل على تحسين الكفاءات على امتداد سلسلة قيمة الألبان بأكملها من خلال الجمع بين رأس المال والتكنولوجيا المناسبة والتدريب الفني والتجاري، وإنتاج الألبان وتحسين الجودة ، وبالتالي يتم توليد الدخل ، وخلق الوظائف وتنمية الأعمال مما يتيح إنشاء القيمة لمؤسسات الألبان لتزدهر مما يعمل على تحسين مستوى المعيشة والتغذية مع حماية البيئة والحفاظ عليها. كما عرضت دور وزارة الزراعة فى مجال تقليل الفاقد بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ، ثم ابرزت الجهود المصرية لمشاركة مصر فى قمة نظم الغذاء التى دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة فى سبتمبر 2021 بنيويورك.

وتختتم وزارة التنمية المحلية، غدا الثلاثاء، الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الأفريقية فى مجال التنمية المحلية واللامركزية وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، وذلك بمشاركة 24 متدرباً من 17 دولة أفريقية وبحضور قيادات وزارة التنمية المحلية و السفير محمد خليل أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.