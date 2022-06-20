شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية مصليًا للطلاب: ليمنحكم الله صفاء الذهن والتركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى دكتور سامى فوزى، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لجميع طلاب الثانوية العامة تزامنًا مع بدء الامتحانات صباح اليوم، داعيًا أن ينير الله أذهانهم ويمنحهم صفاء الذهن والتركيز لكى يستكملوا هذه المسيرة والتى بذلوا فيها الكثير من الجهد والتعب.

وأضاف رئيس الأساقفة موجهًا كلمته للطلاب: كونوا على يقين أن الله يرى كل ما بذلتموه من جهد على مدار السنة الماضية وهو قادر أن يعوض تعبكم أضعافًا.

وطالب رئيس الأساقفة أولياء الأمور بتوفير الجو النفسي الملائم للطلاب دون توتر بالشكل الذي يدفعهم للتركيز في الامتحانات بطريقة أفضل.