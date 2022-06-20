شكرا لقرائتكم خبر عن "الشورى البحرينى": قمة شرم الشيخ الثلاثية تؤكد أهمية تعميق الشراكات لدعم العمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الشورى البحرينى السيد على بن صالح الصالح "إن القمة الثلاثية، التى عقدت في مدينة شرم الشيخ وشارك فيها الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، تؤكد أهمية تعميق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون البناء والتنسيق المتواصل، بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك ويفتح الآفاق نحو مزيد من مجالات التنمية والتقدم".

وأشار رئيس الشورى البحرينى - في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الاثنين، إلى عمق العلاقات والروابط الأخوية المتينة، وأواصر المحبة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

وأكد أهمية مواصلة الجهود والمساعي لتعزيز وحماية الأمن القومي العربي، ومساندة المبادرات التي تسهم في مواجهة الإرهاب، والعمل على ترسيخ الاستقرار والأمن لشعوب ودول المنطقة.. منوها بالحرص والاهتمام الذي يوليه العاهل البحريني والرئيس السيسي والعاهل الأردني في بحث ومناقشة مختلف الموضوعات والقضايا العربية، والنظر في التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.