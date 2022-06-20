شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالمناجم تعيد تشكيل هيئة مكتبها فى أول اجتماع بعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النقابة العامة للمناجم والمحاجر، أول اجتماع له بعد الإنتهاء من إجراءات الانتخابات النقابية 2022/2026، برئاسة محمد عبد الحليم سمارة، وذلك لإعادة تشكيل هيئة المكتب، حيث تم اختيار أحمد حسن عابدين وخالد معروف نائبين لرئيس النقابة، وناجح جمعة أميناً عاماً، وأشرف شحاتة أميناً للصندوق، وأشرف عبد المنعم مساعد للأمين العام وأحمد دنقل مساعداً لأمين الصندوق إلى جانب 14 عضواً آخرون لعضوية مجلس إدارة النقابة لمدة 4 سنوات قادمة.

جاء ذلك عقب إعلان اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية العمالية، للدورة النقابية 2022/2026، القوائم النهائية للمرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة، وقد أوضحت القوائم فوز محمد احمد عبد الحليم محمد سمارة، نائب رئيس اتحاد العمال، بمنصب رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات بالتزيكة، وتُعد تلك الدورة النقابية هي الثانية لـ"سمارة" لرئاسة النقابة العامة.

وأوضح محمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات، في تصريحات لليوم السابع، أن كافة مقاعد عصوية مجلس النقابة العامة البالغ عددها 20 مقعدا، أيضا تم حسمهم بالتزكية.

كانت قد بدأت منذ أمس النقابات العامة العمالية، في عقد اجتماعاتها لإقرار التشكيلات النهائية لمجلس إدارة كل نقابة، بعد أن تم الإيداع لدى الجهة الإدارية والممثلة في وزارة القوى العاملة من أمس الأحد، لتبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات، حيث سيتم فتح باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات العمالية، وإعلان أسماء المرشحين يوم 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022، لتبدأ بعد ذلك اليوم الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.