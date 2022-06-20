شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة ترصد أبرز 50 إنجازا زراعيا فى عهد الرئيس السيسى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا للإنفوجراف جاءت الإنجازات كالتالي:
1- 320 مشروعا زراعيا بتكلفة 42 مليار جنيه.
2- 3 ملايين فدان تستهدفها المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة.
3- مشروع توشكى الخير بجنوب الوادي.
4- مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة مبدئية 300 مليار جنيه.
5- 350 ألف فدان في مشروع مستقبل مصر نواة الدلتا الجديدة.
6- مشروع تنمية الريف المصري لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان.
7- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.
8- استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الإنتاجية ومبكرة النضج.
9- 26 صنف وهجين تم استنباطها لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لـ10 محاصيل مختلفة.
10- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.
11- تقدم كبير في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة من الاصناف الفاخرة.
12- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان والأسماك و 7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.
13- تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية ولأول مرة لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة .
14- تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج الزراعي.
15- برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهه بالأسواق المحلية.
16- 40 معملا تم اعتمادها دوليا كمعامل مرجعية لفحص وتحليل المنتجات الزراعية.
17- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للمعايير الدولية.
18- 5.6 مليون طن تجاوزتها الصادرات الزراعية المصرية من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم.
19- اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة.
20- المشروع القومي لزراعة 100 ألف فدان صوب زراعية.
21- المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعته بنظام الشتل .
22- البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة مليار جنيه.
23- 41 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليار جنية ل رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية.
24- استهداف تطوير 826 مركز لتجميع الألبان.
25- 100 مليار جنيه استثمارات في الثروة الداجنة وانتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.
26- صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور .
27- تخصيص 9 مناطق في 4 محافظات بمساحة اجمالية 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
28- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
29- المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
30- تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية .
31- إنشاء 600 نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها.
32- 1200 قافلة بيطرية مجانية تم تنفيذها في 750 قرية على مستوى الجمهورية.
33- مشروعات عملاقة في الثروة السمكية (بركة غليون – الفيروز – قناة السويس)
34- اطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها .
35- طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.
36- طفرة في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
37- الانتهاء من اطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر.
38- 6-7 مليار جنيه سنويا اجمالي تمويل المحاصيل الزراعية وبلغ اجمالى التمويل بحوالى 500 مليون جنية سنوياً.
39- 330 ألف مزارع استفاد من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه.
40- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة.
41- 7.2 مليار جنيه تم تحصيلها ديون ومستحقات هيئات وزارة الزراعة لدى الغير.
42- نشر أكثر من 2000 بحث دولي في مجالات استنباط اًصناف وسلالات وهجن نباتية محسنة عالية الانتاجية وتحسين الثروة الحيوانيةوالسمكية وبحوث التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها.
43- اقرار عدد من القوانين المنظمة للاداء: قانون انشاء الجهاز القومي لتطوير البحيرات وتنمية الثروة السمكية وقانون الزراعة العضويةوقانون الزراعة التعاقدية وقانون محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة.
44- تنمية العلاقات مع أفريقيا وانشاء 9 مزارع نموذجية مشتركة وجاري انشاء 4 مزارع جديدة
45- مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية و المصايد وسلامة الغذاء بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الافريقي.
46- 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة مستهدف انشائها في 20 محافظة بعدد 52 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة ، بتكلفة 2 مليارجنيه.
47- 967 مشروع نفع عام تم تخصيصهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
48- إنشاء مركز الأقصر التنسيقى لتعزيز المرونة والإبتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر
49- المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية لترتفع من 1.٤ مليون طن في 214 لتصل إلى ٥.٥ مليون طن حالياً.
50- دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي في مجالات استصلاح الأراضي ومعالجة المياه ومشروعات الانتاج الحيواني والداجني والسمكي.