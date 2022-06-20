شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظرائه الأوروبيين قضايا المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، وذلك فى إطار زيارته الحالية إلى لوكسمبورج.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن الاجتماع يهدف إلى التباحث حول قضايا المناخ فى ضوء الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر الأطراف، فضلاً عن القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، التقى وزير الخارجية ⁧مع نظيره التشيكي يان ليبافسكى، حيث ناقشا سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلديّن في شتى المجالات، فضلاً عن القضايا محل الاهتمام المشترك.

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وفي إطار الزيارة، عقد وزير الخارجية لقاء مع وزيرة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بدوقية لوكسمبورج الكبرى جويل ويلفرينج، لبحث التعاون والتنسيق في موضوعات المناخ.