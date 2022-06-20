شكرا لقرائتكم خبر عن "على عبد الوهاب" رئيسا لنقابة النيابات والمحاكم.. و"كريم حسين" أمينا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، أول اجتماع لها بعد إعلان الانتخابات النقابية العمالية للدورة 2022/2026، حيث فاز على إبراهيم عبد الوهاب برئاسة النقابة العامة، وتم تشكيل هيئة مكتب النقابة، حيث تم اختيار كل من: أحمد عبد العظيم وأكرم عبد الفتاح وأحمد عيسى نواب لرئيس النقابة.

كما تم اختيار: كريم حسين أميناً عاماً، وماجد رشاد لمنصب أمين الصندوق وأحمد إبراهيم مساعد للأمين العام ومحمد عبد الحكم مساعداً لأمين الصندوق، بالإضافه إلي 14 آخرون لمجلس إدارة النقابة خلال الدورة النقابية الجديدة التى تنتهى عام 2026.

كانت قد بدأت منذ أمس النقابات العامة العمالية، في عقد اجتماعاتها لإقرار التشكيلات النهائية لمجلس إدارة كل نقابة، بعد أن تم الإيداع لدى الجهة الإدارية والممثلة في وزارة القوى العاملة من أمس الأحد، لتبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات، حيث سيتم فتح باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات العمالية، وإعلان أسماء المرشحين يوم 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022، لتبدأ بعد ذلك اليوم الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.