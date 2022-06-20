"حياة كريمة" المشروع الأهم فى تاريخنا.. كلمة مدبولى بملتقى "بناة مصر".. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المعجزة التى تحدث عنها العالم فهى ما حدث في قطاع الطاقة، وكيف تمكنت دولة في فترة وجيزة من القضاء على تحدى نقص الطاقة الكهربائية، لتصبح نموذج في هذا القطاع، التي أصبحت تحقق فائض يؤهلها لتصديره للدول الجوار.