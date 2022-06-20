مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون الثقافى

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القاهرة - سامية سيد - بحثت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مى بنت محمد آل خليفة، خلال لقائها اليوم الاثنين، مع السفير المصرى لدى المملكة ياسر محمد شعبان، سبل تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين وسبل الارتقاء بالتعاون المشترك.

وأعربت رئيسة هيئة البحرين للثقافة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، عن اعتزازها بمستوى العلاقات الثقافية التبادلية بين البلدين، معربة عن تطلعاتها لتحقيق المزيد من المنجزات الثقافية المشتركة، مثمنة حرص السفير المصري على اهتمامه بكل ما من شأنه تدعيم العلاقات الودية والثقافية بين البلدين والشعبين.

بدوره أشاد السفير محمد شعبان بدور هيئة البحرين للثقافة والآثار في المحافظة على الإرث الثقافي والحضاري بمملكة البحرين، وتقوية العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، ما يعكس حرصها على توفير البيئة الداعمة للحراك الثقافي في مملكة البحرين بالشراكة مع أشقائها في الدول العربية.