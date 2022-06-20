شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العربية للتصنيع يبحث مع وزير الصناعة المجرى نقل وتوطين التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "لازلو بالكوفيتش" وزير التكنولوجيا والصناعة المجري، و"أندراس كوفاكس" سفير المجر بالقاهرة .

شهدت المباحثات، عرض رؤية العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا .

كما تم توجيه الدعوة للشركات المجرية، لزيارة وحدات الهيئة العربية للتصنيع للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع، وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة، ومنها طلمبات المياه وتحلية المياه وصناعات السكك الحديدية .

خلال تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،أعرب وزير الصناعة المجري عن تطلع كبري الشركات المجرية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذلك الكيان الصناعي الهام بمصر والمنطقة الأفريقية والعربية، مشيدا بما تشهده العربية للتصنيع من تطوير علي مختلف الأصعدة، وبالنشاط الملحوظ في دعم تعميق التصنيع المحلي في مختلف المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها مصر .

وفي سياق متصل، أكد الوزير المجري علي أهمية تعزيز التعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية من خلال الإهتمام بالتعليم الفني، مشيدا بمجهودات العربية للتصنيع ورؤيتها في هذا المجال الهام لتعزيز تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا.

في هذا السياق، أكد "التراس" علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة فرص الإستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشيرا لأهمية إستثمار عمق وقوة العلاقات بين البلدين، وكيفية الإستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والشراكة في مجالات التصنيع المختلفة، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون المشترك مع كبري الشركات المجرية، في أوجه الصناعة الدفاعية والمدنية المختلفة، مؤكدا علي أهمية تعميق التصنيع المحلي, من خلال فتح آفاق جديدة من التعاون في مجالات المراكز البحثية والتكنولوجية، بما يحقق زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية .